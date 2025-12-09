火災があったジャカルタのビル＝9日（共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの首都ジャカルタで9日、ビル火災があり、地元消防は22人が死亡したと発表した。警察や従業員らによると火災は昼休み中に発生し、死亡したのは従業員らとみられる。現場は日本のドローン企業「テラドローン」の現地拠点。在ジャカルタの日本大使館は、日本人の被害情報はないと明らかにした。消防などによると、死亡したのは女性15人と男性7人。1階