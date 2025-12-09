俳優の桜田ひよりと佐野勇斗がこのほど、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)のクランクアップを迎えた。最終話は、10日に放送される。(左から)桜田ひより、佐野勇斗育った環境も性格もまったく異なる2人が誘拐事件をきっかけに出会い、逃避行の中でたくさんの人との出会いと別れを経験し、影響を与え合う姿を描いてきた今作。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、最初は誘