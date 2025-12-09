佐々木優佳里 思い出レイニー 佐々木優佳里「思い出レイニー」がV☆パラダイスでTV初放送される。元AKB48の"ゆかるん"こと佐々木優佳里が、これまで見せたことのない新たな魅力を大胆に解放。グラビアの枠を超え、彼女の色気と可愛さが絶妙に融合した最新作は、ファン必見。新境地を切り開いた"ゆかるん"の魅力に、目が離せない！ 佐々木優佳里 思い出レイニー(C)RANKU inc. 佐々木優佳里 思い出レイニー(C)RANKU inc. 佐々木