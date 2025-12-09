不動産投資における家賃収入とは？ 利益を得る仕組み 不動産投資における家賃収入とは、所有物件の入居者から支払われる賃料などのことです。入居契約が続く限り毎月収入を得られるため、価格変動が大きくなりやすい株式などと比べて安定した収入が見込めます。専門会社に管理を委託すれば、あまり時間と手間をかけずに収入を得られるのも魅力です。 1. 家賃収入の内訳 一般的な家賃収入の内訳は、以下のとおりです。