きょう午後、神奈川県伊勢原市にある日向山で山火事が発生し、現在も延焼中です。警察などによりますと、きょう午後3時ごろ、伊勢原市にある日向山で「山中に白い煙が見える」と目撃者から通報がありました。消防によりますと、これまでに少なくとも600平方メートルが焼け、現在も延焼中だということです。消火活動は日没により中断しているということで、ヘリコプターからの放水もきょうは行わないということです。現場は標高404