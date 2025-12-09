世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が辞任しました。一方、被害救済にあたる弁護団は「問題を改善させるものではない」と批判しました。田中会長「私達の活動が一部の方々に深いご心痛を与えたことは決して軽視できません。改めてお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした」9日の会見で旧統一教会の田中富広会長は、「いまも被害を訴える方がいることの道義的な立場」や「解散命令をめぐる東京高裁での審理