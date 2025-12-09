東京・福生市内の児童館にアメリカ軍のパラシュートが落下し、軍側が夜間に無断で市の敷地に入り、回収したとして市がアメリカ軍などに抗議しました。福生市によりますと、先月20日、アメリカ軍・横田基地でのパラシュートの降下訓練の際、途中で切り離したパラシュートの一部が風に流され、市内の熊川児童館に落下しました。軍側は、同じ日の夜間に無断で児童館の敷地に入り、パラシュートを回収していたということです。今月1日