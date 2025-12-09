静岡県富士宮市発の「あさぎり牛乳」が、2025年12月15日より冬限定のいちごスイーツを販売開始！冬の寒さを癒す、旬のいちごとあさぎり牛乳のコク深いミルクが織りなす贅沢な味わい。リッチミルクサンド〈いちご〉やあさぎりいちごミルクシューなど、どれも心温まる冬のご褒美スイーツです。販売は池袋、梅田、横浜など全国の人気店舗で行われます。冬の贅沢なひとときを「あさぎり牛乳」の限定スイーツで