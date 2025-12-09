トマトやタマネギの高値が続いています。農水省が発表した先週の野菜の平均小売価格は、「トマト」が平年より64％、「タマネギ」が平年より56％高くなりました。「トマト」は11月の急な気温の低下の影響で生育が不足していて、12月も高値が続くとみられています。また、「タマネギ」は夏の猛暑の影響を受け小玉傾向となっていて、12月の出荷量は平年を下回る見込みです。このほか、「ニンジン」は急な気温の低下で生育が遅れ、平年