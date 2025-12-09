「トコタンキング決定戦・Ｇ１」（９日、とこなめ）４号艇の末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝がコンマ０９のＳからまくり快勝。優勝賞金１２００万円を獲得するとともに通算３回目のＧ１優勝を飾った。２着は１号艇の菊地孝平（静岡）、３着は５号艇の茅原悠紀（岡山）が入った。末永が絶好の４カドから一気の先制攻撃を決めた。「向かい風が強くなってダッシュの風になり、今節の中では（一番の）質のいいＳが行け