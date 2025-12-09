タレントで元AKB48の板野友美が8日、自身のInstagramを更新。AKB48の20周年記念ライブに出演した際の舞台裏の努力を明かした。【映像】板野友美、体重公開「甘いものほぼ禁止」板野は「AKB48 20周年アイドルに戻った日。どの“ともちん”がすき？」と読者に問いかけ、7日に日本武道館で行われた公演でステージに立つ自身の姿を公開した。続けて、「デビュー20周年。ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをした