完璧と謳われたNC30よりロードゴーイングなレーシーさが人気だった初のプロアームモデル！ 1982年、ホンダのV型4気筒戦略がVF400Fで400ccクラスでもスタート。初の市販V4をスタートしたVF750系に続き、当初は高次元なメカニズムのジェントル・スポーツのイメージで、まさかレースを完全制覇してしまう異次元パフォーマンスなど想像すらされていなかった。