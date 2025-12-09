私にはナナという、小5の娘がいます。ナナは昔から偏食がひどく、「食べられるもの」を数えたほうが早いくらい。本人も頑張ってはいるのですが、どうしても食べられないものが多いようです。給食でも食べられるものは少なく、クラスメイトにほとんど食べてもらっているとのこと。そんなナナがお友だち（ユイちゃん）のお家のお泊まり会に招かれ、私はプチパニックになりました。もしナナがお呼ばれ先で何も食べられず、迷惑をかけ