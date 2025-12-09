朝日奈央が12月9日、自身のInstagramを更新。15年来の親友である、元乃木坂46で俳優の能條愛未の結婚を祝福した。 （関連：【写真】朝日奈央、親友・能條愛未の結婚をお祝い高校生時代の制服2ショットに「ずっと変わらない」） 能條は11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助との婚約を発表した。朝日はInstagramで「愛未ーー！結婚おめでとう」「愛未と出会ってから15年初めて喋ったのが、高校一年生の時に愛未に