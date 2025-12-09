J1アビスパ福岡のDF安藤智哉（26）にとって、今年は飛躍の1年となった。J2大分トリニータから今季加入し、J1初挑戦ながら守備の要として君臨。クラブ所属選手では24年ぶりとなる日本代表まで駆け上がり、Jリーグの優秀選手賞に選ばれた。充実の1年を振り返り、印象に残った試合も挙げてもらった。「本当についていくのに必死でした」プロサッカー選手として間違いなくターニングポイントとなる年になるだろう。2025年の変化に