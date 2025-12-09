山形県南陽市に新たな商品をつくろうと、企業同士がコラボして生みだした商品開発が行われ、きょう発表会が開かれました。 【写真を見る】"米沢牛の靴" や "からみそ味のかまぼこ"！ 企業同士がコラボした新商品披露南陽市に新たな商品を！（山形・南陽市） 組み合わせることで生まれる新たな商品とは。 この取り組みは、南陽市商工会が市内企業の交流を増やして地域を活性化させようと１０年以上前から行われています。 き