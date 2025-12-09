養殖のカキの大量死問題で、広島県は西部の大竹や廿日市地区でも最大９割の被害が出ていることを明らかにしました。 県による生産者や漁協への聞き取りでは、県内の９つの地区で最大８割から９割の「へい死」が発生しているということです。 特に東広島では８割から９割と高く、呉の東部地区では７割から９割に。 呉市より西の海域でもばらつきがみられるものの、５割から９割の被害があるということです。 原因は、これまでの