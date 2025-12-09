突然かかってきた一本の電話。急増している、捜査機関をかたる詐欺の手口を、被害女性が明かしました。 ２０代の被害女性「まったく自分がされるなんて思ってもなかった」 福山市内に住む２０代の女性。先月１９日、いつも通り会社へ向かおうとしたとき、一本の電話が掛かってきたそうです。 電話の男「あなたに容疑がかかっている」 電話をしてきたのは神奈川県警のササキダイスケを名乗る男でした。 ２０代の被害女性「自分