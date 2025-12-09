廿日市市の松本市長は９日、物価高対策として「おこめ券」ではなく、１人あたり３０００円の「現金給付」を行う方針を明らかにしました。 物価高対策をめぐっては、国は「重点支援地方交付金」として２兆円を計上し、各自治体に「おこめ券」などへの活用を推奨してます。 廿日市市の松本太郎市長は「おこめ券の配布は事務費があわせて２５％を超える」などとして、これに代わり市民全員に１人あたり現金３０００円を給付するとし