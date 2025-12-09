東京電力と刈羽村は、自然災害が発生した際の避難所設営などに関する協定を結びました。柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力は、周辺自治体へのさまざまな支援を進めています。 刈羽村との間で結んだ協定は、自然災害の発生時に村が設ける避難所に対して東京電力が仮設トイレや浄水器・シャワーを設置することなどが盛り込まれています。こうした内容の協定を東京電力が県内自治体と結ぶのは初めてです。 ■刈羽村