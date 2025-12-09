学級閉鎖の措置を取られるなど、県内でも猛威を振るうインフルエンザですが、交通にも影響が出ています。鹿児島市交通局は、市電の運転士に感染者が相次いでいることを受け、11日からの2日間、平日ダイヤから103便少ない土曜ダイヤに変更すると発表しました。鹿児島市交通局によりますと8日、市電の運転士96人のうち5人がインフルエンザに感染したほか、5人が体調不良を訴え、休んでいるということです。平日ダイヤ656便を運