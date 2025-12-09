日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。各球団、２巡目指名はなかった。ＳＮＳで反響を集めたのはソフトバンク・佐藤直樹外野手の楽天移籍。１９年度ドラフト１位で、今季は１０４試合の出場で打率・２３９、５本塁打、１８打点の成績を残していた。ＳＮＳでは「佐藤直樹」が検索急上昇ランキングで１位となり「佐藤直樹はたまげたなあ」、「佐藤直樹を現ドラで