熊本県産山村で、最大震度5強を観測するなど、阿蘇地方を震源とする強い地震が起きてから今日（12月9日）で2週間を迎えました。 【写真を見る】県道ふさいだ巨岩は撤去も「復旧めど立たず」産山村で震度5強から2週間、住民はさらなる揺れに不安 2週間前、震度5強を観測した産山村では、落石による大きな岩が県道をふさぎました。 2週間が経った今日（12月9日）、落石現場を訪れると、岩は撤去され、復旧工事が進められていま