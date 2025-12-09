８日深夜に青森県東方沖を震源とする地震が発生、青森で震度６強を観測した。政府は首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し、高市総理は９日午前０時前に官邸に入った。９日は午前９時ごろから衆院予算委員会が始まり、フジテレビ「ｎｅｗｓイット！」では、「お疲れ様です」とあいさつしながら、着席する高市総理の映像を報道。胸に手をあてるしぐさをしていたこと、目をパチパチとしばたかせ、着席するとフーと息を