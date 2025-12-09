ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は9日、予選2日目が行われた。吉田一心（21＝大阪）は昨年11月に地元の住之江でデビューした135期生。レーサーになって1年しかたっていないが、前走地の住之江で早くも初の優勝戦進出を果たした。「自分でも最初、（優勝戦に）乗れるなんて思わなかった。でも、予選で3連勝できたんですよ。その時に準優勝戦にいい枠で乗れるかもと思っていた」と振り返った