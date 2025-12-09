お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。結婚20年目の妻から自宅での行動を暴露された。「津田さんの一番のファンの方とも電話つながってます」と紹介された相手は関西の自宅にいる津田の妻だった。MCくりぃむしちゅー上田晋也から「最近どうですか？旦那さんの活躍ぶりは」と聞かれると、津田の妻は「皆さんのおかげで、こちらも楽しませてもらってます」と感謝し