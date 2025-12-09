【その他の画像・動画等を元記事で観る】水樹奈々が、2026年1月25日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOで開催される「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」最終公演が、ライブビューイング オシビューにて全国の映画館で上映されることが決定した。25周年の歩みと未来へのビジョンを描く特別なステージを、心に響く歌声とともにライブの高揚感を分かち合いながら、全国のファンと心をひとつに、記念すべき瞬間を共有する贅沢なひとときを