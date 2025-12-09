レバレジーズが運営するフリーランスエンジニア・クリエイター向けの求人メディア「フリーランスHub」は12月9日、AIとのチャットで案件検索を行える「AI案件検索機能」の提供を開始した。○詳細な条件・あいまいな条件でも案件を見つけやすい「AI案件検索機能」は、AIと会話するチャット形式で開発環境／単価／勤務条件などを自然な言葉で伝えるだけで、案件の絞り込みが行える機能。シンプルな操作で60社以上のエージェントの案件