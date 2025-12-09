【その他の画像・動画等を元記事で観る】2006年に共に声優デビュー、2009年には戸松遥・豊崎愛生とともに声優ユニット・スフィアを結成し、2010年にはそれぞれがソロアーティストデビューと、いつも同じ時間を歩んできた寿美菜子と高垣彩陽のアーティスト活動15周年を祝う合同ライブ「LAWSON presents 寿美菜子×高垣彩陽 15th Anniversary Live 2025 “With” 」が、11月30日にZepp Shinjukuで行われた。ロックからクラシックまで