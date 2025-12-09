女優の松田実桜が9日、東京四谷総鎮守 須賀神社で行なわれた「サンミュージック成人祈願&晴れ着撮影会」に登場。晴れ着姿を披露した。松田実桜大人っぽい紺と金を基調とした振袖姿で登場した松田は、「素敵なお着物を着させていただいて、気持ちも高まりますし、こうやって成人祈願をしていただいて、身が引き締まる思いです。20歳は大人の仲間入りだと思うので、志を持ってがんばっていきたい」とコメント。報道陣から、「20