AOKIは、ナイガイとの共同開発による「まるで温泉」シリーズから、ビジネスシーンでも着用できるレディース向けのクルーソックスとレッグウォーマーを、全国のAOKI店舗および公式オンラインショップで発売した。「まるで温泉」シリーズ クルーソックス「まるで温泉」シリーズは、2023年に販売開始した人気シリーズ。プリントされたテラヘルツ鉱石が放つ遠赤外線の力で、着用部の血行促進効果が期待できるのが特徴。温かみのある素