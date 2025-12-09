俳優の豊嶋花と、ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、1月6日スタートの日本テレビ系ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』(毎週火曜24:24〜)でW主演することが9日、発表された。『黒崎さんの一途な愛がとまらない』今作は、漫画家・岡田ピコ氏による累計80万部の同名マンガを実写ドラマ化するもの。恋愛経験ゼロの、おにぎり屋の女子高生・白瀬小春(豊嶋)と、恋に不器用な天才小説家・黒崎絢(山中)が、黒崎の「この1