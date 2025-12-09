ユーロ圏１０年債利回り格差仏７３、伊７０ｂｐ前日並み水準に落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%） ドイツ2.85 フランス3.577（+73） イタリア3.553（+70） スペイン3.324（+47） オランダ2.983（+13） ギリシャ3.466（+62） ポルトガル3.176（+33） ベルギー3.355（+51） オーストリア3.118（+27） アイル