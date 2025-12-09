ドル指数は前日ＮＹ終値挟んで振幅、足元ドル安に＝ロンドン為替 ドル指数は前日ＮＹ終値（９９．０８７）を挟んだ振幅となっている。ロンドン序盤に９９．１４７まで上昇したあと、足元では９８．９９８まで低下している。 この日は植田日銀総裁の国会での答弁で長期債利回り急上昇に国債購入で対応する可能性が示されたことに、市場は円売りで反応した。一方、その後の植田総裁の英ＦＴとのインタビューではイン