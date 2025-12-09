Ｊ１浦和は９日、マチェイ・スコルジャ監督が来年２月からの特別大会「百年構想リーグ」も指揮を執ると発表した。スコルジャ監督はクラブを通じて「浦和レッズにとって決して簡単なシーズンではありませんでしたし、ファン・サポーターのみなさんには残念な思いをさせてしまったと感じています。来シーズンに向けた改善については、まず私自身の判断から見直していく必要があります」などとコメントした。昨季途中に２度目の浦