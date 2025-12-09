大分空港の愛称を「大分ハローキティ空港」とする観光キャンペーンの第3弾として、9日新たなフォトスポットなどがお目見えしました。 新たに設置されたフォトスポット ◆TOS刀祢優月記者「出発ロビーへ向かう階段のすぐ近くに新たなフォトスポットが誕生しました。ハローキティの顔の形にぬいぐるみが200個敷き詰められています」 大分空港の1階にお目見えしたのは縦・横1.8メー