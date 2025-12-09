大分県大分市佐賀関の大規模火災の復興に役立ててほしいと24時間テレビチャリティー委員会が県に義援金1000万円を贈呈しました。 TOSなど日本テレビ系列で放送している24時間テレビは、全国から寄せられた募金を福祉や災害復興の支援などに活用しています。 24時間テレビチャリティー委員会は11月、佐賀関で発生した大規模火災を受け県に対し義援金を贈ることを決めました。 9日はTOSの池辺強社長などが県庁を訪れ