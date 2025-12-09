浦和のマチェイ・スコルジャ監督J1浦和は9日、マチェイ・スコルジャ監督（53）が来年2月からの特別大会「百年構想リーグ」も指揮を執ると発表した。ポーランド出身の同監督は、クラブを通じて「4カ月という短い大会期間となるが、そこで結果を出すためには準備とその精度が重要になる」などとコメントした。今季J1で7位の浦和はカップ戦でもタイトルを取れず、クラブワールドカップ（W杯）は1次リーグで敗退した。