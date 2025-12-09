大人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』の劇場版『魔法少女リリカルなのはReflection』と『魔法少女リリカルなのはDetonation』が、TOKYO MXで2026年1月1日より2夜連続で地上波にて初放送されることが決定した。『魔法少女リリカルなのはReflection』が1日24時〜、『魔法少女リリカルなのはDetonation』が2日24時〜放送される。また、TOKYO MXでの放送後にはTVerでの見逃し配信も予定されている。【画像】このキャラの姿は！？