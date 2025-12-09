山火事が起きている群馬県の妙義山。火災発生から約32時間が経過した9日午後5時現在も燃え広がっています。火災は8日午前9時ごろ、登山客から寄せられた「白い煙が見える」との通報で明らかになりました。現場は険しい岩場にある山林です。発生から約8時間後に撮影された映像では、山の一部から上がる炎と黒煙が確認できます。ヘリコプター2機を使い消火活動を行いましたが火の勢いが収まらなかったことなどから、群馬県は8日、自