俳優の上川隆也（60）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。アニメ好きを明かした。子どもの頃、アニメ「宇宙戦艦ヤマト」をカセットテープに録音してたという上川。「70年代でビデオデッキもない頃ですから、せめて音声を残したいと思って、テレビの音声にマイクを近づけて、家族には『シー！』って、黙ってもらいながら」と振り返った。すると「『風呂入っちゃえー！』とか言うお父さん…」と声がかかり