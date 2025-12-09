HANAの新曲「Cold Night」が、2026年1月24日より放送のTVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌に起用。また、同曲の一部を使用したアニメのPVも公開となった。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、HANA……年間カラオケランキングが示す“2025年の流行歌”） 本アニメは、フィギュアスケートを舞台に、主人公 結束いのりと明浦路司が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。