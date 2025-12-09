学校でも見せてほしいって思ってしまう▶▶この作品を最初から読む女子高生の大沢あやが、「おにーさん」だと誤解して恋に落ちたのは、同じクラスの冴えない女子・古賀みつきでした。おにーさんの正体がわかってからも、あやとみつきの不思議な交流は深まっていきます。卒業後の進路も気になる高校3年生になり、ふたりの関係はどう進むのか。音楽で繋がる2人の女子高生の愛情の物語。さまざまなコミックランキングで上位