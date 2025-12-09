プロ野球の現役ドラフトで、ドラゴンズの外野手・濱将乃介選手がベイスターズから指名を受けました。濱選手は2022年のドラフト5位でドラゴンズに入団。1軍デビューを果たした今シーズンはプロ初ヒットもマークしましたが、出場機会を勝ち取れず、一軍定着とはなりませんでした。濱選手は球団を通じて、「3年間大変お世話になりました。大きなチャンスだと思い、新天地でも頑張ります」とコメントし