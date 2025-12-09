【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Vaundy18祭（フェス）』の放送日が、12月23日決定。Vaundyが制作した楽曲名も発表された。 ■Vaundyと18歳世代1,000人がひとつのステージを作り上げる 2022年4月より成人となった18歳。そんな人生の岐路に立つ彼らと、Vaundyがひとつのステージを作り上げていくという『Vaundy18祭（フェス）』。 この企画は18歳世代の皆と一生記憶に残る、熱量の高い体験をともに紡ぎた