【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの新曲「Cold Night」が、テレビ朝日系TVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌に決定した。HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。 ■OP主題歌「Cold Night」はHANAの新境地となるストレートな応援ソング 「Cold Night」は、迷いながらも夢へ向かって踏み出すすべての人の背中をそっと押す、温かく力強いナンバーで、ちゃんみなが作詞作曲