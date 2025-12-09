クリスマスまであと2週間あまり。上越市の水族館でクリスマスイベントが始まっています。 上越市立水族博物館『うみがたり』の大型水槽。たくさんの魚にエサを与えているのは･･･サンタクロースです！うみがたりでは、サンタ姿のダイバーによる餌付けショーが人気を集めています。 魚たちにエサのプレゼントを配るサンタさんを見て子どもたちも･･･ ■女の子 「メリークリスマス！」 ■女の子