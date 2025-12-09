9日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円09銭前後と、午後5時時点に比べ10銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円88銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース