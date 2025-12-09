視覚に障害があってもメイクを楽しんでもらいたいと、大手化粧品会社が新潟市の特別支援学校でメイクのセミナーを開きました。 資生堂ジャパンが開いた『ガイドメイク』のセミナーには、視覚に障がいのある4人の中高生が参加しました。『ガイドメイク』とは、視覚障がいのある人が自分でメイクができるよう資生堂が開発した化粧法で、9日は講師が手を添えて正しい洗顔やスキンケアなどの方法を伝授。クリーム