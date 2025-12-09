9日は、今年最後の「9の日」です。 長崎市の平和公園では被爆者らが座り込みを行いました。 被爆80年を経て、来年も核廃絶と平和に向け活動していく決意を新たにしました。 原爆がさく裂した午前11時2分。 長崎市の平和公園では、被爆者や修学旅行で訪れていた高校生ら約50人が、「長崎の鐘」を鳴らしました。 （被爆者 三田村 静子さん (83)） 「戦争で亡くなった人たちの苦しみ、今から平和で行こうと